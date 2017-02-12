Предприятия Петербурга планируют сократить более 5 тыс. человек за три месяца

Более 5 тыс. сотрудников планируют сократить предприятия Санкт-Петербурга в течение ближайших трех месяцев, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского центра занятости населения.
По данным на 10 февраля, 608 компаний и организаций уведомили Центр занятости населения о планируемых сокращениях. Всего планируют уволить 5214 человек.
"Сведения о сокращениях подаются за два месяца, в случае массовых сокращений (от 21 человека - ИФ) за три месяца. Соответственно, в ближайшие два-три месяца более 5 тыс. человек могут лишиться работы", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, точное число сокращаемых сотрудников пока назвать нельзя.
"Организации обычно заявляют завышенные цифры, но это не гарантирует того, что все будут уволены. Нередко в процессе реорганизации человек меняет специализацию - например, со ставки администратора переходит на ставку менеджера", - добавили в пресс-службе.
В октябре 2016 года в Петербурге был зарегистрирован максимальный уровень занятости за всю историю наблюдений - 73,5% от экономически активного населения. При этом, по словам специалистов, массовый выход петербуржцев на работу был связан со снижением реальных доходов.
Безработица в Петербурге регистрируется на уровне 1,6%, это один из самых низких показателей в России.
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