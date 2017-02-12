Президент Алиев провел встречу с главой МИД Латвии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, визит главы МИД Латвии в Азербайджан продлится до 14 февраля.

А.Азизов