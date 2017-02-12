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Дальнее зарубежье 12.02.2017 12:25

Чрезвычайная ситуация с лесными пожарами складывается на востоке Австралии

Крайне серьезная обстановка с лесными пожарами складывается на востоке Австралии.

"Условия в воскресенье - худшие с момента осложнения обстановки", - сообщил журналистам представитель пожарной службы австралийского штата Новый Южный Уэльс Шейн Фитцсиммонс.

"Условия катастрофичны, они из ряда вон выходящие. Такое случается нечасто. Это очередной день, когда погода способствует пожарам настолько серьезно, насколько можно представить", - сказал он.

По словам Ш.Фитцсиммонса, несмотря на крайне серьезную ситуацию, пострадавших среди пожарных и местных жителей нет.

Между тем австралийские метеорологи информируют, что в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд температуры бьют февральские рекорды, превышая 40 градусов по Цельсию.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПОЖАРЫ, ПОГОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az