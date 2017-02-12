Бизнес-омбудсмен предложил считать контролируемыми иностранными компаниями только те, которые 50% своего оборота держат в РФ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил упростить закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК), и ввести оффшорный коэффициент на владение российской собственностью.

"Решения в сфере налогообложения прибыли КИК и амнистии капиталов не работают. Предполагалось дать возможность амнистироваться и одновременно затянуть гайки, чтобы уходили из оффшоров. Все пошли по другому пути - сейчас большая часть более-менее крупных предпринимателей считают дни пребывания на территории России, потому что если они не резиденты, то они не обязаны декларировать КИКи", - заявил "Интерфаксу" Б.Титов.

По его словам, "получилось так, что мы вагоны поставили впереди паровоза - не создав в России нормальные условия для бизнеса, для его безопасности, попытались заставить людей раскрываться". Поэтому, полагает Б.Титов, многие посчитали это для себя слишком рискованным.

Бизнес-омбудсмен предложил изменить закон о КИКах в направлении его упрощения.

"Надо в закон добавить одно предложение - о том, что КИКами считаются только те компании, которые 50% своего оборота держат в России. Если у них внешняя деятельность более 50%, то тогда они не должны декларироваться в России. Это снимет напряжение. Всех должно волновать, что происходит здесь, а не то, чем компания занимается за рубежом", - сказал Б.Титов.

Касаясь амнистии капиталов, Б.Титов отметил, что в этом законе был заложен ряд проблем, затрудняющих его реализацию.

"Если хотим реально деофшоризоваться, надо ввести офшорный коэффициент на владение российской собственностью и на оборот с офшорными компаниями при экспорте-импорте. Если офшорная компания владеет твоими зданиями и сооружениями в России, то налог на недвижимость должен быть условно не рубль, а два, три или шесть", - считает бизнес-омбудсмен.

В конце ноября 2014 года президент России Владимир Путин подписал так называемый антиофшорный закон, который обязывает налогоплательщиков сообщать об участии в иностранных компаниях.

Документ, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций, был принят Госдумой 18 ноября и одобрен Советом федерации 19 ноября. Согласно закону, российские налоговые резиденты обязаны декларировать и подтверждать нераспределенную прибыль контролируемой иностранной компании. Минимальный размер прибыли, подлежащей декларации, составил в 2015 году 50 млн рублей, в 2016 году - 30 млн рублей, после 2017 года - 10 млн рублей.

Контролирующим признается физическое или юридическое лицо, доля участия которого в иностранной организации составило в 2015 году более 50%, с 2016 года - 25%. Для российских резидентов, в совместном владении которых находится более 50% контролируемой иностранной организации, индивидуальный порог составит 10%.

При этом декларанты будут освобождаться от уголовной, административной и налоговой ответственности, если связанные с декларируемым имуществом нарушения были совершены до 1 января 2015 года, и только в пределах имущества, указанного в декларации.