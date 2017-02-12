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СНГ 12.02.2017 12:48

Бердымухамедов проголосовал на выборах президента Туркменистана

Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, баллотирующийся на высший государственный пост в стране, принял участие в голосовании.

Г.Бердымухамедов проголосовал в Ашхабаде на избирательном участке № 11. Репортаж об этом показали по туркменским телеканалам.

После голосования президент выразил уверенность, что выборы пройдут на самом высоком организационном уровне по всей стране.

Для Г.Бердымухамедова это уже третьи президентские выборы, в которых он участвует. На выборах 2007 года, проведенных после кончины первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, за Г.Бердымухамедова проголосовали 89,23 процента избирателей. Остальные пять кандидатов набрали от 3,2 до 1,3 процента.

На президентских выборах 12 февраля 2012 года за Г.Бердымухамедова проголосовали 97,14 процентов избирателей. Остальные семь соперников получили от 1,07 до 0,06 процентов голосов. Явка избирателей составила 96,2%.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az