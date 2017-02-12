Минобороны Эстонии обещает поддержать частных производителей оружия

Частный сектор Эстонии получит право на производство оружия и боеприпасов, сообщил председатель Совета Союза предприятий оборонной промышленности республики Кулдар Вяэрси (Kuldar Vaarsi).
Как сообщил К.Вяэрси "Интерфаксу", в минувшую пятницу он подписал с министром обороны Эстонии Маргусом Цахкна (Margus Tsahkna) "Руководство по развитию оборонной промышленности на 2017-2019 годы".
"Это очень важное для нас соглашение, так как правительство обещает подготовить пакет изменений в законодательство и разрешить производство на частных предприятиях оружия и боеприпасов, что в настоящее время запрещено", - отметил представитель оборонного промышленного комплекса Эстонии.
Он рассказал, что первые предприятия начали работать на нужды обороны в начале 1990-х годов. Они выпускают как военную, так и гражданскую продукцию. "Сейчас на оборону работает около ста предприятий, Они производят от сапог и снаряжения для солдат до технологий киберобороны и беспилотных летательных аппаратов", - отметил К.Вяэрси.
Производятся также средства электроники, энергетики, имитаторы, роботроника, гусеничные бронетранспортеры для поля боя, добавил собеседник агентства.
"Перед нами стоит задача, прежде всего, работать на нужды Сил обороны государства, а также повысить конкурентоспособность на международном рынке, добиться увеличения экспортных поставок и доходов государства", - сказал К.Вяэрси.
Для расширения присутствия на зарубежном рынке министерство обороны обещает оказать предприятиям ОПК финансовую и информационную поддержку, наладить необходимые контакты, приглашать на ярмарки военной промышленности, "словом, открыть перед нами двери в этот бизнес" - отметил предприниматель, уточнив, что в настоящее время на экспорт работает 20-25 эстонских предприятий "оборонки". Самыми перспективными ранками рассматриваются США, Ближний восток, Азия.
Отвечая на вопрос, сотрудничают ли предприятия ОПК Эстонии с российскими коллегами, К.Вяэрси сказал коротко: "Нет".
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