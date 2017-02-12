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Дальнее зарубежье 12.02.2017 13:04

Лавров: у американских дипломатов в Москве более комфортный режим деятельности, чем у их российских коллег в США

Американские дипломаты в Москве имеют более комфортный режим для деятельности, чем их российские коллеги в США, но Вашингтон продолжает жаловаться на недостойное обращение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Взамен они жалуются, что здесь обижают их дипломатов. Но то, как здесь работают американские дипломаты - это отдельная тема",- сказал он в интервью для программы Ирады Зейналовой "Итоги недели" на телеканале "НТВ".

"У них здесь гораздо более комфортный режим для деятельности, нежели, чем тот режим, который они создали в последние пару лет вокруг нашего посольства и наших консульских учреждений в США",- отметил российский министр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛАВРОВ, США, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az