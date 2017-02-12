Лавров: у американских дипломатов в Москве более комфортный режим деятельности, чем у их российских коллег в США

Американские дипломаты в Москве имеют более комфортный режим для деятельности, чем их российские коллеги в США, но Вашингтон продолжает жаловаться на недостойное обращение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Взамен они жалуются, что здесь обижают их дипломатов. Но то, как здесь работают американские дипломаты - это отдельная тема",- сказал он в интервью для программы Ирады Зейналовой "Итоги недели" на телеканале "НТВ".

"У них здесь гораздо более комфортный режим для деятельности, нежели, чем тот режим, который они создали в последние пару лет вокруг нашего посольства и наших консульских учреждений в США",- отметил российский министр.