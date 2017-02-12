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Дальнее зарубежье 12.02.2017 13:10

Лавров: подразделения спецназа охраняют российских дипломатов в 12 странах

Российских дипломатов в 12 странах охраняют подразделения специального назначения, возможно расширение списка сран, где такие меры будут применяться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ряде государств, где продолжаются внутренние вооруженные конфликты, мы используем подразделения специального назначения. Сейчас такие подразделения есть в 12 странах",- сказал он в интервью для программы Ирады Зейналовой "Итоги недели" на телеканале "НТВ".

"По мере анализа ситуации мы будем вместе с нашими коллегами из спецслужб смотреть на необходимость пополнить этот список. Желательно, конечно, чтобы он не расширялся, но не все от нас зависит",- отметил он.

По словам С.Лаврова, служба дежурных комендантов посольств РФ за рубежом укомплектовывается, в основном, российскими пограничниками.

"Мы очень тесно сотрудничаем с Пограничной службой ФСБ России. Мы довольны тем, как они реагируют на наши просьбы. Доля пограничников в службе комендантов постоянно увеличивается",- отметил он.

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Тэги: ЛАВРОВ, ДИПЛОМАТЫ, ОХРАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az