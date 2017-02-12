Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8445 RUR   0.0293 GBR   2.1633 TRY   0.4696

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 14 Фев 15 Фев

СНГ 12.02.2017 13:37

Надо думать о децентрализации Украины - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что пришло время думать о децентрализации Украины.

"Безусловно, надо думать о децентрализации", - сказал С.Лавров в эфире телеканала НТВ, говоря о ситуации на Украине.

"Не меньше одной трети областей Украины официально обратились в Киев с предложением, требованием перейти на договорные отношения между областями и центральным правительством", - отметил министр.

"Такие тенденции есть в Одесской и Закарпатской областях, так что это не только Восток и Юг, это еще и Запад страны", - заявил глава МИД.

"В апреле 2014 года сразу после того, как прошла первая волна возмущения переворотом, когда Запад стал выгораживать тех, кто этот переворот организовал, прошла первая встреча России, США, ЕС и Украины, в ходе которой попытались нащупать формат дальнейших усилий по урегулированию ситуации", - отметил С.Лавров.

"Для нынешнего периода это необычный формат, но тогда именно в таком составе собрались руководители внешнеполитических служб: Джон Керри, Кэтрин Эштон (она тогда была Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности) и и.о.министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, который был затем отправлен послом в Польшу, - сказал С.Лавров. - В то время он был самостийно и в нарушение конституции уполномочен сформировавшейся в Киеве властью. Тогда после многочасовых переговоров было принято заявление, в котором украинская сторона обязалась, а все остальные приветствовали это обязательство, незамедлительно начать процесс децентрализации с участием всех регионов Украины".

"Это было зафиксировано на бумаге при участии США, ЕС, России и Украины. Тогда они понимали, что страну нужно держать в целостности, а для этого необходимо делегировать полномочия. Потом, наверное, решили, что раз Запад стал поддерживать Украину, подкидывать им деньги, наверное, "прокатит" и без всякой децентрализации", - отметил глава МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: МИД, УКРАИНА, ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ


Похожие новости


Глава МИД Турции заявляет о непризнании Анкарой вхождения Крыма в состав России Порошенко поручает МИД Украины организовать разговор с Путиным Россия привержена обмену пленными согласно минским договоренностям - Лавров Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе соблюдения территориальной целостности Азербайджана - МИД Украины Ситуация с украинским правительством влияет на мнение западных партнеров - глава МИД Климкин Членство в СНГ в перспективе - это не выбор Украины, считает глава МИД Климкин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az