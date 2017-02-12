Надо думать о децентрализации Украины - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что пришло время думать о децентрализации Украины.

"Безусловно, надо думать о децентрализации", - сказал С.Лавров в эфире телеканала НТВ, говоря о ситуации на Украине.

"Не меньше одной трети областей Украины официально обратились в Киев с предложением, требованием перейти на договорные отношения между областями и центральным правительством", - отметил министр.

"Такие тенденции есть в Одесской и Закарпатской областях, так что это не только Восток и Юг, это еще и Запад страны", - заявил глава МИД.

"В апреле 2014 года сразу после того, как прошла первая волна возмущения переворотом, когда Запад стал выгораживать тех, кто этот переворот организовал, прошла первая встреча России, США, ЕС и Украины, в ходе которой попытались нащупать формат дальнейших усилий по урегулированию ситуации", - отметил С.Лавров.

"Для нынешнего периода это необычный формат, но тогда именно в таком составе собрались руководители внешнеполитических служб: Джон Керри, Кэтрин Эштон (она тогда была Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности) и и.о.министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, который был затем отправлен послом в Польшу, - сказал С.Лавров. - В то время он был самостийно и в нарушение конституции уполномочен сформировавшейся в Киеве властью. Тогда после многочасовых переговоров было принято заявление, в котором украинская сторона обязалась, а все остальные приветствовали это обязательство, незамедлительно начать процесс децентрализации с участием всех регионов Украины".

"Это было зафиксировано на бумаге при участии США, ЕС, России и Украины. Тогда они понимали, что страну нужно держать в целостности, а для этого необходимо делегировать полномочия. Потом, наверное, решили, что раз Запад стал поддерживать Украину, подкидывать им деньги, наверное, "прокатит" и без всякой децентрализации", - отметил глава МИД РФ.