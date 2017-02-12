Лавров надеется на скорое формирование команды Тиллерсона

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает на то, что команда нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона будет сформирована в самое ближайшее время.

"Мы в контакте с теми, кто сейчас в Госдепартаменте поддерживает рабочий ритм. Но ключевые заместители Р.Тиллерсона пока не назначены, и ключевые направления внешней политики так же пока не обозначены", - сказал С.Лавров в эфире телеканала НТВ.

Министр пояснил, что сейчас в госдепартаменте "остались карьерные дипломаты на рабочем уровне, но начальников на каждом направлении пока нет".

"Р.Тиллерсон в силу того, что он пока новый человек на этом поприще, погружается в детали проблем, с которыми предстоит работать. Я убежден, что этот процесс завершится достаточно быстро", - отметил он.

"Их скоро назначат", - подчеркнул С.Лавров.

По словам министра, процесс окончательного формирования новой команды госдепа "занимает некоторое время, потому что вся "обамовская" плеяда во главе Госдепартамента США покинула это заведение, как они сообщили, по своей инициативе".

"Видимо, это было сделано в предупредительном плане, потому что иначе их все равно бы попросили покинуть помещение", - сказал министр.