Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8445 RUR   0.0293 GBR   2.1633 TRY   0.4696

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 14 Фев 15 Фев

Дальнее зарубежье 12.02.2017 14:00

Лавров надеется на скорое формирование команды Тиллерсона

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает на то, что команда нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона будет сформирована в самое ближайшее время.

"Мы в контакте с теми, кто сейчас в Госдепартаменте поддерживает рабочий ритм. Но ключевые заместители Р.Тиллерсона пока не назначены, и ключевые направления внешней политики так же пока не обозначены", - сказал С.Лавров в эфире телеканала НТВ.

Министр пояснил, что сейчас в госдепартаменте "остались карьерные дипломаты на рабочем уровне, но начальников на каждом направлении пока нет".

"Р.Тиллерсон в силу того, что он пока новый человек на этом поприще, погружается в детали проблем, с которыми предстоит работать. Я убежден, что этот процесс завершится достаточно быстро", - отметил он.

"Их скоро назначат", - подчеркнул С.Лавров.

По словам министра, процесс окончательного формирования новой команды госдепа "занимает некоторое время, потому что вся "обамовская" плеяда во главе Госдепартамента США покинула это заведение, как они сообщили, по своей инициативе".

"Видимо, это было сделано в предупредительном плане, потому что иначе их все равно бы попросили покинуть помещение", - сказал министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, США


Похожие новости


Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское перемирие и пути налаживания переговоров между оппозицией и Дамаском - МИД РФ Решение Минска о выдаче Азербайджану блогера Лапшина вызывает глубокое разочарование - МИД РФ Сотрудничество с РФ важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии - глава МИД Турции Чавушоглу: Москва и Анкара совместными усилиями выяснят, кто стоит за убийством посла РФ Лавров и Чавушоглу отдали дань памяти убитому российскому послу МИД РФ: каждый человек, отправляющийся в Турцию, "должен как следует подумать"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az