В Молдавии обсуждают инцидент с государственным флагом во время поездки президента в Иран

В Молдавии разгорелся скандал в связи с искажением государственного флага, вывешенного в ходе визита президента Игоря Додона в Иран.
Глава Молдавии, который является и президентом Федерации шахмат республики, принимал участие в Иране в церемонии открытия чемпионата мира по шахматам среди женщин. Он выступал на церемонии открытия в пятницу. За его спиной был установлен государственный флаг Молдавии. На гербе, изображенном на флаге, отсутствовало изображение креста в клюве орла, а также скипетра. Сразу после церемонии Игорь Додон вывесил фотографии на своей странице в Facеbook.
Ряд СМИ обратили внимание на искажение герба. Они обвинили главу государства в профанации официальных символов, напомнив, что И.Додон победил на недавних президентских выборах под лозунгами о защите православия и христианских ценностей.
Пропрезидентские СМИ возразили, что президент никакого отношения к этому не имеет, так как за все отвечает принимающая сторона.
"Из соображений политкорректности руководство мусульманских стран убирает с флагов других государств кресты и другие христианские символы. Это практикуется во многих государствах, исповедующих ислам, и, естественно, президент никакого отношения к этой практике не имеет", - отмечает, в частности, пропрезидентский портал "Блокнот-Молдова".
Издание отмечает, что аналогичную картину можно было наблюдать и на церемонии открытия официального консульства Республики Молдова в Анталии. На фотографии, опубликованной на сайте Министерства иностранных дел и европейской интеграции, видно, что креста в клюве орла также нет.
В спор вмешался И.Додон, который в комментарии к своему посту в социальных сетях обещал во всем разобраться.
"За флаг во время визита отвечает не президент, а принимающая страна. Как правило, этим вопросом занимается посольство, а у Молдавии нет посольства в Тегеране. Разберемся. У меня будет встреча с президентом Ирана. Если у них не окажется настоящего государственного флага Республики Молдова, я буду настаивать на том, чтобы этот был снят" - написал И.Додон.
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