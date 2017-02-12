Попытки завербовать российских дипломатов в США и Европе не прекращаются, это неприемлемо - Лавров

Попытки завербовать российских дипломатов в Европе и США не прекращаются, в США в прошлом году было несколько таких подходов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Подходы к нашим дипломатам с предложениями завербовать их и перейти на отношения сотрудничества не прекращаются. Они не прекращались даже в лучшие времена, в т.ч. в США и европейских странах",- сказал он в интервью для программы Ирады Зейналовой "Итоги недели" на телеканале "НТВ".

"В прошлом году еще при администрации Президента США Б.Обамы было несколько таких подходов",- отметил он.

По словам министра, Москва каждый раз обращает внимание на такие случаи.

"Очень часто это делается бесцеремонно, в присутствии членов семьи. К этому, конечно, необходимо относиться как к неприемлемым методам", - подчеркнул российский министр.

Кроме того, говоря о высылке в конце прошлого года уходящим на тот момент президентом США Бараком Обамой 35 российских дипломатов, С.Лавров отметил, что американский лидер "срывал обиду, пытался наказать Россию".

"Бывают периоды, когда некоторые из наших партнеров, закусив удила, решают почему-то нас наказывать, как было с теми 35 дипломатами, которых выслал Президент США Б.Обама, срывая на нас за что-то обиду, наверное, за поражение кандидата от демократической партии, которое даже нельзя представить себе",- отметил он.