Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8445 RUR   0.0293 GBR   2.1633 TRY   0.4696

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 14 Фев 15 Фев

Дальнее зарубежье 12.02.2017 14:28

Попытки завербовать российских дипломатов в США и Европе не прекращаются, это неприемлемо - Лавров

Попытки завербовать российских дипломатов в Европе и США не прекращаются, в США в прошлом году было несколько таких подходов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Подходы к нашим дипломатам с предложениями завербовать их и перейти на отношения сотрудничества не прекращаются. Они не прекращались даже в лучшие времена, в т.ч. в США и европейских странах",- сказал он в интервью для программы Ирады Зейналовой "Итоги недели" на телеканале "НТВ".

"В прошлом году еще при администрации Президента США Б.Обамы было несколько таких подходов",- отметил он.

По словам министра, Москва каждый раз обращает внимание на такие случаи.

"Очень часто это делается бесцеремонно, в присутствии членов семьи. К этому, конечно, необходимо относиться как к неприемлемым методам", - подчеркнул российский министр.

Кроме того, говоря о высылке в конце прошлого года уходящим на тот момент президентом США Бараком Обамой 35 российских дипломатов, С.Лавров отметил, что американский лидер "срывал обиду, пытался наказать Россию".

"Бывают периоды, когда некоторые из наших партнеров, закусив удила, решают почему-то нас наказывать, как было с теми 35 дипломатами, которых выслал Президент США Б.Обама, срывая на нас за что-то обиду, наверное, за поражение кандидата от демократической партии, которое даже нельзя представить себе",- отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ЛАВРОВ, ДИПЛОМАТЫ


Похожие новости


Лавров: подразделения спецназа охраняют российских дипломатов в 12 странах Лавров: у американских дипломатов в Москве более комфортный режим деятельности, чем у их российских коллег в США Лавров: Ситуация в международных делах непредсказуема

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az