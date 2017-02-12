Россияне вновь стали покупать недвижимость в Финляндии

Россияне возвращаются на рынок недвижимости Финляндии. Количество сделок, заключенных россиянами, начало в прошлом году снова расти после четырехлетнего непрерывного спада.

Как сообщил портал телерадиовещания Yle со ссылкой на статданные департамента геодезии, россияне заключили в Финляндии в прошлом году 155 сделок с недвижимостью, в то время как их годом ранее было 147.

В то же время этим данным далеко до показателей рекордного 2008 года, когда россияне приобрели в Финляндии 907 объектов недвижимости.

Чаще всего покупают они недвижимость в восточных регионах страны. На западе количество сделок - минимальное.

По словам начальника отдела продаж компании по продаже недвижимости SKV Kiinteistovalitys в Иматра Тиины Кютёсалми (Tiina Kutosalmi), оживление на рынке недвижимости началось после прошлого лета. Она связывает данное явление с укреплением рубля.

"Прогноз на этот год - слегка оптимистичный", говорит Т.Кютёсалми.

Россиян интересуют, в основном, старые частные дома и дешевые квартиры стоимостью в 15 000 - 50 000 евро.

Россияне потратили на покупку недвижимости в Финляндии в прошлом году почти 19 млн евро. Граждане Северных стран (кроме финнов), заключили сделки с недвижимостью на 9 млн евро, а граждане остальных стран ЕС - на 45 млн евро.