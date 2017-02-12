Игиловцы покидают эль-Баб, сообщает Эрдоган

Турецкие войска, которые оказывают поддержку отрядам сирийской оппозиции, вошли в центральную часть сирийского города эль-Баб, его захват - это лишь дело времени, сообщил в воскресенье президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Наши силы вошли в центр (города). Боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России - ИФ) начали покидать эль-Баб", - сообщил он журналистам.

Турецкая армия начала кампанию в Сирии в конце августа прошлого года. Операция по захвату эль-Баба стала одной из самых сложных в этой кампании, напоминают турецкие СМИ.