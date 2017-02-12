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Дальнее зарубежье 12.02.2017 16:31

Игиловцы покидают эль-Баб, сообщает Эрдоган

Турецкие войска, которые оказывают поддержку отрядам сирийской оппозиции, вошли в центральную часть сирийского города эль-Баб, его захват - это лишь дело времени, сообщил в воскресенье президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Наши силы вошли в центр (города). Боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России - ИФ) начали покидать эль-Баб", - сообщил он журналистам.

Турецкая армия начала кампанию в Сирии в конце августа прошлого года. Операция по захвату эль-Баба стала одной из самых сложных в этой кампании, напоминают турецкие СМИ.

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Тэги: ЭЛЬ/БАБ, ОПЕРАЦИЯ, УСПЕХИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az