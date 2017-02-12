Запуском баллистической ракеты Пхеньян вновь проигнорировал свои международные обязательства - коммюнике ЕС

Запуск Северной Кореей баллистической ракеты в воскресенье - это еще одно нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"КНДР вновь проигнорировала свои международные обязательства, что является провокационным и неприемлемым. КНДР должна прекратить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и отказаться навсегда от всех своих баллистических ракетных программ в полной, поддающейся проверке и необратимой степени в соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
"Мы призываем КНДР перестать продолжать нагнетать напряженность и вновь участвовать в заслуживающем доверия и конструктивном диалоге с международным сообществом, в частности, в шестисторонних переговорах", - отмечается в документе.
В коммюнике ЕВС сообщается, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини будет обсуждать в ближайшие дни с министрами иностранных дел государств-партнеров Евросоюза дальнейшую международную реакцию на действия КНДР.
Президент Алиев и глава МИД Латвии обсудили вопросы расширения торгово-экономических связей
Азербайджанский военнослужащий убит армянской стороной в зоне карабахского конфликта
Ограничение импорта виноматериалов в РФ может грозить закрытием заводов, считает бизнес-омбудсмен Титов
Решение относительно продления соглашения о сокращении добычи нефти должно быть принято не раньше апреля-мая - Новак
Азербайджан создает Торговый дом в Белоруссии для увеличения экспорта продукции
Лишенные медалей за допинг российские спортсмены не хотят их возвращать - глава ОКР
Кабмин Азербайджана одобрил предложения по обеспечению безопасности при уборке дорог и улиц - БТА
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 4 человека – МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии