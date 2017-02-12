Запуском баллистической ракеты Пхеньян вновь проигнорировал свои международные обязательства - коммюнике ЕС

Запуск Северной Кореей баллистической ракеты в воскресенье - это еще одно нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"КНДР вновь проигнорировала свои международные обязательства, что является провокационным и неприемлемым. КНДР должна прекратить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и отказаться навсегда от всех своих баллистических ракетных программ в полной, поддающейся проверке и необратимой степени в соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

"Мы призываем КНДР перестать продолжать нагнетать напряженность и вновь участвовать в заслуживающем доверия и конструктивном диалоге с международным сообществом, в частности, в шестисторонних переговорах", - отмечается в документе.

В коммюнике ЕВС сообщается, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини будет обсуждать в ближайшие дни с министрами иностранных дел государств-партнеров Евросоюза дальнейшую международную реакцию на действия КНДР.