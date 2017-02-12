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Дальнее зарубежье 12.02.2017 18:00

Штайнмайер избран новым президентом ФРГ

Новым президентом Германии в воскресенье избран бывший глава МИД 61-летний Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает телерадиокомпания "Немецкая волна".

По ее данным, в его поддержку в Федеральном собрании высказались 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов, 103 человека воздержались.

Ф.-В.Штайнмайер выступал единым кандидатом от блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз и Социал-демократической партии Германии.

Он набрал абсолютное большинство голосов уже в первом туре.

На 19 марта запланирована церемония инаугурации нового президента. Ф.-В.Штайнмайер меняет на этом посту 77-летнего Йоахима Гаука.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИЗБРАНИЕ, ШТАЙНМАЙЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az