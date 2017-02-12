Лидер Туркменистана считает проходящие в стране президентские выборы судьбоносными

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пообещал продолжить курс на улучшение благосостояния народа в случае своего переизбрания.

"Сегодня важное политическое мероприятие - выборы президента страны. Сегодня решается судьба народа на предстоящие семь лет, потому что, согласно новой Конституции, срок полномочий президента устанавливается на этот период", - заявил Г.Бердымухамедов журналистам после того, как проголосовал на выборах президента Туркменистана на избирательном участке в Ашхабаде. Репортаж об этом показали туркменские телеканалы.

"В выборах участвуют девять кандидатов и впервые среди них - кандидаты от трех партий. Я тоже являюсь кандидатом. Если я одержу победу, то продолжу политику улучшения благосостояния народа", - сказал Г.Бердымухамедов.

Как сообщалось, голосование за выбор президента в Туркменистане началось с 7 утра. В стране открыто 2548 избирательных участков, еще 39 - за рубежом. Избирателям предстоит выбрать из девяти кандидатов, претендующих на пост руководителя государства.

Для Г.Бердымухамедова это третьи президентские выборы, в которых он участвует.

Явка на выборах, по последним данным, приближается к 95%.