На выборах в Туркменистане проголосовали более 97% избирателей - ЦИК

По данным ЦИК Туркменистана, к моменту закрытия избирательных участков, к 19 часам по местному времени, на выборах президента проголосовали 3 миллиона 140 тысяч 865 человек, или 97,27 процента зарегистрированных избирателей, сообщается на сайте "Туркменистан: золотой век".

Лидером по явке избирателей стал Дашогузский велаят (область) - 98,02 процента, в Ахалском велаяте проголосовали 97,25 процента, в Марыйском велаяте - 97,15 процента избирателей, в Ашхабаде - 97,12%, Балканском велаяте явка составила 96,51%, Лебапском велаяте - 97,07%.

Теперь ЦИК ведет подсчет голосов.

В Избирательном кодексе Туркменистана оговорено, что "избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании".

Как сообщалось, голосование проходило с 7 утра. В стране были открыты 2548 избирательных участков, еще 39 - за рубежом.

По данным ЦИК, в нынешних выборах в списках избирателей зарегистрировано 3 миллиона 223 тысячи 455 человек. Из них впервые голосующих избирателей - 70 379 человек, старше 70 лет - 67 331 человек, не способных самостоятельно прийти к участку - 13 122 человека.

В действующем национальном законодательстве не определен минимальный порог явки, необходимый для признания выборов состоявшимися.

На прошлых выборах 2012 года ЦИК Туркменистана объявила выборы главы Туркменского государства состоявшимися, когда проголосовали 68,22 процента от общего числа избирателей.

На нынешних выборах активность избирателей оказалась выше, чем на предыдущих. По информации ЦИК, на момент закрытия избирательных участков 12 февраля 2012 года в Туркменистане проголосовали 96,28 процентов избирателей.