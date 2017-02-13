До 180 тыс. увеличено число людей, которым предписано покинуть дома из-за возможного прорыва плотины в Калифорнии

Власти американского штата Калифорния считают необходимым эвакуировать более 180 тыс. человек из-за возможного прорыва воды на плотине, передает телеканал Эй-Би-Си.

Ранее сообщалось о том, что распоряжение на эвакуацию было разослано в восемь населенных пунктов, в которых проживает не менее 130 тыс. человек.

Опасная ситуация стала результатом проливных дождей в штате.

Хотя вода в озере Оровилл, которое перегораживает самая высокая в США плотина, начала спадать, резервный водосброс не справляется с количеством воды, и она переливается через край плотины.

Кроме того, около недели назад в ходе проверки были выявлены эрозия основного водосброса плотины и промоина размером примерно 60 на девять метров, которая продолжает увеличиваться. Сейчас на эту промоину с вертолетов сбрасывают камни.

По оценкам специалистов, разрушение водосброса плотины может произойти очень быстро, поэтому власти потребовали провести немедленную эвакуацию жителей районов, расположенных ниже плотины.