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Дальнее зарубежье 13.02.2017 11:44

До 180 тыс. увеличено число людей, которым предписано покинуть дома из-за возможного прорыва плотины в Калифорнии

Власти американского штата Калифорния считают необходимым эвакуировать более 180 тыс. человек из-за возможного прорыва воды на плотине, передает телеканал Эй-Би-Си.

Ранее сообщалось о том, что распоряжение на эвакуацию было разослано в восемь населенных пунктов, в которых проживает не менее 130 тыс. человек.

Опасная ситуация стала результатом проливных дождей в штате.

Хотя вода в озере Оровилл, которое перегораживает самая высокая в США плотина, начала спадать, резервный водосброс не справляется с количеством воды, и она переливается через край плотины.

Кроме того, около недели назад в ходе проверки были выявлены эрозия основного водосброса плотины и промоина размером примерно 60 на девять метров, которая продолжает увеличиваться. Сейчас на эту промоину с вертолетов сбрасывают камни.

По оценкам специалистов, разрушение водосброса плотины может произойти очень быстро, поэтому власти потребовали провести немедленную эвакуацию жителей районов, расположенных ниже плотины.

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Тэги: США, ПЛОТИНА, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az