Президент Киргизии на этой неделе посетит с рабочим визитом Брюссель, примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 15-17 февраля посетит с рабочим визитом Брюссель, где посетит институты ЕС, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил журналистам в понедельник первый заместитель руководителя аппарата президента Киргизии Сапар Исаков.

"Запланированы встречи А.Атамбаева с руководителями институтов ЕС, с председателем Евросовета Дональдом Туском, с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, а также состоится двусторонняя встреча с королем Бельгии", - сообщил С.Исаков.

Во время визита будут подписаны два соглашения. Первое - по программе Верховенство права, которое является частью ранее достигнутых договоренностей о выделении Киргизии 30 млн. евро. Второе - соглашение по программе комплексного развития сельских регионов. "Эта программа предполагает развитие семи областей, в целом она предполагает выделение 72 млн. евро в течение семи лет, первая сумма 11 млн. евро будет направлена на развитие Джалал-Абадской области (юг Киргизии)", - сказал С. Исаков.

Он отметил, что в ходе предстоящего визита не планируется подписание нового соглашения о сотрудничестве с ЕС, о чем ранее заявил представитель Евросоюза в Киргизии.

"Вопрос о новом соглашении проговаривается, нам на подготовку надо еще около года, чтобы финализировать документ", - сказа С.Исаков.

"Рассматривается вопрос о поддержке избирательной системы, поддержки системы образования, это тоже порядка 72 млн. евро, получение Киргизией статуса ВСП+ (преференции в торговле с ЕС) - это тоже результат тех поездок", - добавил он.

"Этот визит также делается на фоне недавно принятого решения я по Аскарову (правозащитник, осужденный за участие в массовых беспорядках на юге Киргизии в июне 2010 года - ИФ), мы сегодня с нашими европейскими коллегами работаем и разговариваем на равных, и на диалог дает надежду европейским коллегами, что мы в Центральной Азии действительно страна с демократическими принципами управления", - добавил представитель аппарата президента.

Он также добавил, что 17 февраля президент Киргизии примет участие в пленарной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.

Выступление президента не планируется, но ожидается, что "на полях" конференции А.Атамбаев проведет полноценную двустороннюю встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, ожидается также ряд других двусторонних встреч, сообщил С.Исаков.