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Макроэкономика 13.02.2017 11:40

Население Азербайджана в январе увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 1,3%

Население Азербайджана приобрело в январе 2017 года в объектах торговли потребительских товаров на сумму 2 млрд 575,7 млн манатов, что на 1,3% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 1 млрд 298,2 млн манатов (рост по сравнению с январем 2016г на 0,8%), 1 млрд 277,5 млн манатов – на непродовольственные товары (рост на 1,7%).

По данным комитета, за отчетный месяц 50,4% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, напитки и табачные изделия, 17,5% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,3% - на электроприборы и мебель, 5,1%- на автомобильное топливо, 1,4% - на фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,8% - на компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 18,5% - на прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку потребтоваров в январе составили 265,7 манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: ТОВАРЫ, ПОКУПКА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az