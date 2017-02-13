Работы по строительству инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы начнутся в ближайшие дни - вице-премьер

Первый этап строительства частных жилых домов и соответствующей инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы в Джабраильском районе начнется в ближайшие дни, заявил вице-премьер Азербайджана, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

«В ближайшие дни в рамках первого этапа застройки села Джоджуг Марджанлы начнется строительство 50 частных жилых домов, школы на 96 учеников и соответствующей инфраструктуры», - подчеркнул А.Гасанов на совещании в Госкомитете.

По его словам, в соответствии с проектом на первом этапе в Джоджуг Марджанлы будут построены 20 двухкомнатных, 25 трехкомнатных и пять четырехкомнатных частных домов.

«В соответствии с распоряжением президента Азербайджана на следующем этапе на указанной территории будет построен поселок для 200 семей», - сказал вице-премьер.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.

Р.Бабаев