Работы по строительству инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы начнутся в ближайшие дни - вице-премьер

Первый этап строительства частных жилых домов и соответствующей инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы в Джабраильском районе начнется в ближайшие дни, заявил вице-премьер Азербайджана, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.
«В ближайшие дни в рамках первого этапа застройки села Джоджуг Марджанлы начнется строительство 50 частных жилых домов, школы на 96 учеников и соответствующей инфраструктуры», - подчеркнул А.Гасанов на совещании в Госкомитете.
По его словам, в соответствии с проектом на первом этапе в Джоджуг Марджанлы будут построены 20 двухкомнатных, 25 трехкомнатных и пять четырехкомнатных частных домов.
«В соответствии с распоряжением президента Азербайджана на следующем этапе на указанной территории будет построен поселок для 200 семей», - сказал вице-премьер.
Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.
Р.Бабаев
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