Представитель вооруженной группировки "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) включен в состав делегации сирийской оппозиции на предстоящих 20 февраля в Женеве межсирийских переговорах.

Вооруженная оппозиция Сирии и политические оппоненты режима Башара Асада по итогам совещания в Эр-Рияде обнародовали имена членов делегации, которая представит их на переговорах по сирийскому урегулированию в Женеве. В списке - 11 представителей политической оппозиции и десять руководителей вооруженных группировок.

Вооруженную оппозицию на переговорах в Женеве будут представлять: "Фатих Хассун (руководитель группировки "Хизб ут-Тахрир" в сирийской провинции Хомс), Башшар аль-Зуби (группировка "Южный фронт"), Ракан Докан ("Южный Фронт"), Мутасим Шамир (группировка "Файлак Аль-Рахман"), Ахмед Осман (Бригада Султана Мурата), Зияд аль-Харири ("Южный фронт"), Халит Аба (группировка "Джабхат Аш-Шамия"), Мемун Хадж Муса (группировка "Сукур аш-Шам"), Хейсем Рахме (Армия Фронта Дамаска) и Халит Наблуси ("Южный Фронт"), сообщило информационное агентство "Анадолу".

Представителей группировок "Джейш аль-Ислам" и "Ахрар аш-Шам" не вошли в состав делегации.

Главой делегации назначен член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Насыр аль-Харири. В качестве главного переговорщика от оппозиции выступит Мухаммед Сабра.

В состав делегации политических оппонентов режима Б.Асада входят: Насыр аль-Харири (глава делегации), Мухаммед Сабра (главный переговорщик), Элис Мюферриж, Фуат Алико, Мухаммед аль-Шемали, Абдулмеджид Хамо, Нешет Таиме, Абдулехад Сатифо, Халит Мухамит, Басма Касмани, Ала Арафат.