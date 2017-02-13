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СНГ 13.02.2017 12:29

Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана - Кремль

Глава Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму Гурбангулы Бердымухамедову, в которой поздравил его с победой на выборах президента Туркменистана, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Итоги голосования подтверждают ваш высокий политический авторитет, свидетельствуют о широком признании ваших заслуг на посту главы государства, а также о поддержке вашего курса на дальнейшее укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан Туркменистана", - подчеркнул глава российского государства в поздравительной телеграмме.

Президент России высоко оценил вклад Г.Бердымухамедова в развитие дружественных отношений между двумя странами и выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в интересах народов России и Туркменистана, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе, отмечают в Кремле.

Ранее в понедельник в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане сообщили, что, по предварительным данным, 97,69% голосов избирателей на выборах набрал Г.Бердымухамедов.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ТУРКМЕНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az