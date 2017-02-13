Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана - Кремль

Глава Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму Гурбангулы Бердымухамедову, в которой поздравил его с победой на выборах президента Туркменистана, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Итоги голосования подтверждают ваш высокий политический авторитет, свидетельствуют о широком признании ваших заслуг на посту главы государства, а также о поддержке вашего курса на дальнейшее укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан Туркменистана", - подчеркнул глава российского государства в поздравительной телеграмме.

Президент России высоко оценил вклад Г.Бердымухамедова в развитие дружественных отношений между двумя странами и выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в интересах народов России и Туркменистана, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе, отмечают в Кремле.

Ранее в понедельник в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане сообщили, что, по предварительным данным, 97,69% голосов избирателей на выборах набрал Г.Бердымухамедов.