Общий объём заказов корпорации МИГ составляет порядка $ 4 млрд - гендиректор

Российская самолётостроительная корпорация (РСК) "МИГ" в 2017 году планирует увеличить выручку до 70 миллиардов рублей против нынешних 58 миллиардов, сообщил генеральный директор Российской самолётостроительной корпорации "МИГ" Илья Тарасенко.
"В 2017 году у нас более амбициозные задачи. Мы должны увеличить нашу выручку до 70 миллиардов, и реализуем те контракты, которые были подписаны в прошлом году", - сказал И.Тарасенко в понедельник эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
По его словам, общий объём заказов у корпорации "МИГ" сейчас составляет порядка $4 млрд.
И.Тарасенко также отметил, что 2016 был для корпорации очень успешным.
"Мы завершили контракт на поставку самолётов МиГ-29СМТ для министерства обороны России. А также завершили один из больших и глобальных контрактов на поставку корабельных самолётов для Военно-морских сил Индии", - сказал И.Тарасенко.
Корпорация закончила 2016 год при выручке 58 млрд рублей, сообщил он.
"Мы увеличили выручку по сравнению с 2015 годом на 14,5 миллиардов. Это исторический максимум для корпорации "МИГ"", - сказал И.Тарасенко.
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