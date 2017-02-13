В Киргизии временно отстранен от работы глава Государственной регистрационной службы республики

Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков отстранил от должности главу Государственной регистрационной службы (ГРС) Тайырбека Сарпашева на время проверки данных Генпрокуратуры республики о незаконных действиях чиновника по делу об имуществе экс-президента республики Максима Бакиева.
Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе правительства Киргизии, Т.Сарпашев временно отстранен "на период работы межведомственной рабочей комиссии, которая займется изучением представления Генеральной прокуратуры, рекомендовавшей уволить чиновника за незаконные действия по делу об имуществе сына экс-президента республики Максима Бакиева".
"С.Жээнбеков подписал распоряжение об отстранении Т.Сарпашева от исполнения обязанностей на период работы межведомственной рабочей комиссии, согласно поданному им заявлению", - отмечается в сообщении.
Временное исполнение обязанностей председателя ГРС возложено на заместителя председателя ГРС Кумушбека Шамканова.
В понедельник Т.Сарпашев заявил журналистам, что его уход с поста выгоден кандидатам на президентский пост, намеревающимся провести выборы по "старой" схеме.
"Через некоторое время появятся истинные заказчики, которые стоят за этим. Те, кто стоят за этим не понимают, что повлиять на выборы абсолютно невозможно ", - сказал он.
Т.Сарпашев также сообщил, что сам попросил премьер-министра временно освободить его от занимаемой должности на период разбирательства по его делу.
9 февраля Генпрокуратура Киргизии направило С.Жээнбекову представление об освобождении с должности главы ГРС Т.Сарпашева за неправомерное решение по делу об имуществе М.Бакиева.
Основанием для этого послужило письменное указание председателя ГРС об отмене ареста с недвижимого имущества в столице Киргизии, принадлежащего доверенному лицу сына экс-президента страны. Судебные разбирательства вокруг недвижимости в Бишкеке не завершены.
После апрельской революции 2010 года, в результате которой в Киргизии сменилась власть, президент Курманбек Бакиев, его родственники и ближайшие соратники сбежали из страны. Имущество, принадлежащее семье президента и его окружению, было национализировано. Судебные разбирательства вокруг национализированных объектов ведутся до сих пор.
М.Бакиев находится в международном розыске. Он обвиняется на родине в коррупции, мошенничестве, отмывании преступных доходов, вымогательстве и покушении на убийство. На данный момент проживает в Лондоне.
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