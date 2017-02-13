ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (Каспар) приступило к капитальному ремонту паромного судна «Дагестан», говорится в сообщении Каспар.
«Паром «Дагестан» остановлен на капитальный ремонт на судоремонтном заводе «Зых». В ходе ремонтных работ будет произведена замена двух вспомогательных двигателей с истекшим сроком эксплуатации на новые марки «Hyundai» мощностью по 1000 кВт каждый и главные двигатели судна. С этой целью Каспар заказал новые двигатели марки Wartsila «W32» в Финляндии», - отмечается в информации.
Также будет обновлена система пожаротушения, паровой котел, электро- и радионавигационное оборудование, генераторы, вспомогательный носовой руль, и капитально отремонтированы все вспомогательные системы парома (балластовая, масляная и др.).
Кроме того, в процессе ремонта предусмотрен ремонт корпуса и подводной части судна с последующей покраской парома.
«Капремонт, как ожидается, позволит сократить расход топлива судном до 35%. После завершения ремонтных работ и испытания паром продолжит свою деятельность на Каспии со скоростью 12-14 узлов», - отмечается в информации.
Паромное судно «Дагестан» грузоподъемностью 2,425 тыс. тонн было введено в эксплуатацию в 1984 году. Судно имеет две палубы: нижняя для перевозки автомобилей и верхняя – для перевозки вагонов.
Всего на балансе Каспар имеется 13 паромных судов, которые задействованы на Транскаспийском международном транспортном маршруте.
Н.Аббасова
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