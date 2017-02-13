Жертвой ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стал 1 человек, еще 9 пострадали – МВД

Один человек погиб в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

Еще девять человек пострадали в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 183 преступления, 57 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 111 человек.

Также зафиксирован 21 факт, связанный с незаконным оборотом наркотиков, и три – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев