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Дальнее зарубежье 13.02.2017 13:13

Brexit может обойтись Германии примерно в 1 млрд евро - член Еврокомиссии

Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) может обойтись ФРГ примерно в 1 млрд евро, заявил еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер в интервью Bild am Sonntag.

Он допускает, что из-за Brexit Германии придется увеличить выплаты в бюджет ЕС именно на эту сумму.

По словам Г.Эттингера, увеличение взносов Берлина в единый европейский бюджет - это только один из вероятных сценариев. Правда, по его словам, это может быть приемлемым с учетом преимуществ, предоставляемых внутренним рынком и общими стандартами для европейской и немецкой экономик.

С финансовой точки зрения при Brexit существуют еще два радикальных варианта, пишет Deutsche Welle.

"Если бюджет Евросоюза останется прежним, то другим странам придется прийти на помощь. Если мы сократим бюджет на сумму, равную взносам Великобритании, то не придется", - полагает Г.Эттингер.

При этом, вопреки непредсказуемости последствий Brexit и позиции нового президента США Дональда Трампа, еврокомиссар настроен оптимистично в отношении будущего ЕС. Он уверен, что предстоящие выборы в некоторых европейских странах не усилят позиции правых популистов.

"В Нидерландах выиграют проевропейские партии, во Франции госпожа Ле Пен не наберет более 30% и самое позднее во втором туре проиграет широкому альянсу французских демократов. И в Германии следующее правительство будет проевропейским - с Ангелой Меркель в должности канцлера", - прогнозирует Г.Эттингер.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BREXIT, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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