Объем операций Центробанка Азербайджана для управления ликвидностью в декабре сократился в 3,2 раза

Объем операций Центрального банка Азербайджана для управления банковской ликвидностью на 1 января 2017 года оценивается в 2 млрд 44,3 млн манатов, что в 3 раза меньше показателя на начало прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

"Объем операций ЦБА для поддержания ликвидности банков на 1 января 2017 года сократился до 2 млрд 44,3 млн манатов против 6 млрд 157,7 млн манатов на конец 2015 года", - отметили в Центробанке.

При этом в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем объем ликвидной поддержки банкам сократился на 4 млрд 579,8 млн манатов или в 3,2 раза

Данные средства были предоставлены банкам посредством рефинансирования.

А.Азизов