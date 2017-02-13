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Финансы 13.02.2017 12:34

Объем операций Центробанка Азербайджана для управления ликвидностью в декабре сократился в 3,2 раза

Объем операций Центрального банка Азербайджана для управления банковской ликвидностью на 1 января 2017 года оценивается в 2 млрд 44,3 млн манатов, что в 3 раза меньше показателя на начало прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

"Объем операций ЦБА для поддержания ликвидности банков на 1 января 2017 года сократился до 2 млрд 44,3 млн манатов против 6 млрд 157,7 млн манатов на конец 2015 года", - отметили в Центробанке.

При этом в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем объем ликвидной поддержки банкам сократился на 4 млрд 579,8 млн манатов или в 3,2 раза

Данные средства были предоставлены банкам посредством рефинансирования.

А.Азизов

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Тэги: ЦБА, БАНКИ, ЛИКВИДНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az