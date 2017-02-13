Российская делегация на Астане-2 будет в прежнем составе, ее возглавит Лаврентьев, сообщил замглавы МИД

Переговоры по Сирии в Астане, намеченные на 15 февраля, будут полноформатными, делегацию России возглавит спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Исходя из позитивного опыта Астаны-1, состоится Астана-2. Российская делегация в том же составе, как и была в первый раз", - сказал он журналистам.

М.Богданов подтвердил, что главой делегации РФ остается А.Лаврентьев.