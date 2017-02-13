Алиев поздравил Штайнмайера с победой на президентских выборах в Германии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера в связи с избранием на пост президента Германии, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджаном и Германией. С чувством удовлетворения хотелось бы отметить динамичное развитие двустороннего и многостороннего тесного сотрудничества между нашими государствами», - говорится в поздравлении.

И.Алиев выразил надежду на дальнейшие совместные усилия для укрепления связей и взаимовыгодного сотрудничества между Баку и Берлином.

«Желаю вам крепкого здоровья и успешной деятельности во имя процветания дружеского народа Германии», - подчеркнул президент Азербайджана.

Р.Бабаев