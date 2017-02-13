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Внешняя политика 13.02.2017 12:51

Алиев поздравил Штайнмайера с победой на президентских выборах в Германии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера в связи с избранием на пост президента Германии, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджаном и Германией. С чувством удовлетворения хотелось бы отметить динамичное развитие двустороннего и многостороннего тесного сотрудничества между нашими государствами», - говорится в поздравлении.

И.Алиев выразил надежду на дальнейшие совместные усилия для укрепления связей и взаимовыгодного сотрудничества между Баку и Берлином.

«Желаю вам крепкого здоровья и успешной деятельности во имя процветания дружеского народа Германии», - подчеркнул президент Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az