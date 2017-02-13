В западном регионе Азербайджана прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж

9, 10 и 11 февраля с.г. в городах Газахе, Шамкире и Гяндже состоялись очередные три тура IХ республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.
Ее организаторами являются Посольство России, представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
От имени организаторов участников Олимпиады приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина. Перед участниками Олимпиады выступили в городе Газахе (школа № 4, директор Магомед Аширов) - заместитель заведующего отделом образования Газахского района Закир Насибов, в городе Шамкире (школа имени Низами Гянджеви, и.о. директора Кифаят Новрузова) - заместитель заведующего отделом образования Шамкирского района Джалал Гусейнов, в городе Гяндже (школа № 4, директор Алиага Сафаралиев) - руководитель методического центра Департамента образования города Гянджи Сохраб Гаджиев.
За эти дни в Олимпиаде приняли участие учащиеся школ из городов Гянджи, Нафталана, Товузского, Самухского, Геранбойского, Гейгельского, Дашкесанского, Шамкирского, Газахского и Агстафинского районов.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов передал школам, в которых проводились региональные туры Олимпиады, комплекты учебной литературы по русскому языку. Он выразил благодарность Исполнительной власти городов Гянджи, Газаха и Шамкира, председателю Русской общины города Гянджи и западного региона Азербайджана Валерию Козину и председателю Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) вузов Узеиру Алиеву за помощь в организации и проведении Олимпиады.
Очередные региональные туры Олимпиады пройдут 17 и 18 февраля в городах Джалилабаде и Ленкорани.
Фотографии:
1. Олимпиада по русскому языку и литературе состоялась в западном регионе Азербайджане
2 - 5. Региональный тур Олимпиады прошел в городе Шамкире
6. Выступает руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане В.Денисов
7 - 9. Региональный тур Олимпиады прошел в городе Газахе
10 - 16. Региональный тур Олимпиады прошел в городе Шамкире
17. Региональный тур Олимпиады прошел в городе Гяндже
18. Региональный тур Олимпиады прошел в городе Шамкире
19. Региональный тур Олимпиады прошел в городе Гяндже
20. Выступает председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Л.Якунина
21. Выступает директор школы № 4 города Гянджи А.Сафаралиев
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