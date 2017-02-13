Турецкие военные не планируют оставаться в Сирии после разгрома ИГИЛ - Эрдоган

Турция не собирается сохранять свое присутствие на севере Сирии после его освобождения от террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), заявил турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган.
"После избавления региона от ИГИЛ, курдских отрядов народной обороны и курдской Партии демократического союза, а также после изгнания ИГИЛ из Ракки для нас будет слишком большой роскошью оставаться там", - сказал турецкий лидер, которого цитируют местные СМИ.
В августе прошлого года турецкая армия при поддержке местных оппозиционных групп начала операцию "Щит Евфрата" с целью создания зоны безопасности в приграничных северных районах Сирии.
В настоящее время подразделения турецкой армии и отряды сирийской вооруженной оппозиции завершают освобождение от террористов/ИГИЛ города Эль-Баб, заняв его центр.
По словам Т.Р.Эрдогана, конечной целью операции является не Эль-Баб, а города Манбидж и Ракка - главный оплот ИГИЛ в Сирии.
"После Эль-Баба мы не остановимся. Столица ИГИЛ не Эль-Баб, а Ракка", - подчеркнул президент.
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