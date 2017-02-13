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Регион 13.02.2017 13:13

Турецкие военные не планируют оставаться в Сирии после разгрома ИГИЛ - Эрдоган

Турция не собирается сохранять свое присутствие на севере Сирии после его освобождения от террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), заявил турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган.

"После избавления региона от ИГИЛ, курдских отрядов народной обороны и курдской Партии демократического союза, а также после изгнания ИГИЛ из Ракки для нас будет слишком большой роскошью оставаться там", - сказал турецкий лидер, которого цитируют местные СМИ.

В августе прошлого года турецкая армия при поддержке местных оппозиционных групп начала операцию "Щит Евфрата" с целью создания зоны безопасности в приграничных северных районах Сирии.

В настоящее время подразделения турецкой армии и отряды сирийской вооруженной оппозиции завершают освобождение от террористов/ИГИЛ города Эль-Баб, заняв его центр.

По словам Т.Р.Эрдогана, конечной целью операции является не Эль-Баб, а города Манбидж и Ракка - главный оплот ИГИЛ в Сирии.

"После Эль-Баба мы не остановимся. Столица ИГИЛ не Эль-Баб, а Ракка", - подчеркнул президент.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ВОЕННЫЕ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az