Брюссель страдает от воров, представляющихся полицейскими и пожарными

Ограбления квартир с проникновением в них воров обманным путем под видом полицейских или работников коммунальных служб стало настоящим бедствием Брюсселя, сообщила в понедельник газета "Либр Бельжик".
Фальшивые полицейские, газовщики, водопроводчики, электрики и пожарные убеждают жильцов квартир открыть им дверь и, попав внутрь, отвлекают их разговорами и якобы осмотрами помещений, чтобы незаметно красть попадающиеся им на глаза ценные предметы. Как правило, жертвы ограблений понимают, что их обманули, когда след воров уже простыл.
Особенно страдают от таких форм грабежа жители квартир в коммунах Андерлехт и Сен-Жиль и центральной части Брюсселя.
Перестав быть на фоне террористической угрозы приоритетом правоохранителей, такая форма преступности процветает в бельгийской столице, отмечает издание, которое приводит данные о примерно 800 подобных ограблениях лишь за один квартал прошлого года. И них более четверти приходится на Андерлехт.
При этом воры-обманщики предпочитают именно квартиры. Число ограбленных путем обмана квартир вдвое превышает количество пострадавших от них отдельных домов.
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