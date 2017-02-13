Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8378 RUR   0.0296 GBR   2.1617 TRY   0.4678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 15 Фев 16 Фев -1°

Дальнее зарубежье 13.02.2017 13:15

Во Франции задержали еще 10 участников протеста против произвола полицейских

Акция протеста против произвола сотрудников полиции прошла в ночь на понедельник в департаменте Сен-Сен-Дени, 10 человек задержаны, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на местные власти.

Среди задержанных - восемь несовершеннолетних.

Издание отмечает, что акция протеста переросла в беспорядки и столкновения между демонстрантами и полицейскими. В частности, протестующие разбивали стекла автомобилей и поджигали их.

Как сообщалось, на прошлой неделе в пригороде Париже Оне-су-Буа в течение нескольких дней продолжались акции протеста, которые сопровождались беспорядками. Всего стражи порядка задержали почти 40 человек.

Причиной беспорядков стало дело о полицейском произволе, в ходе которого сотрудники полиции во время ареста в пригороде Парижа изнасиловали 22-летнего социального работника по имени Тео. В результате молодой человек получил серьезные травмы. Один полицейский был арестован по обвинениям в изнасиловании, еще троим выдвинуты обвинения в нападении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az