Во Франции задержали еще 10 участников протеста против произвола полицейских

Акция протеста против произвола сотрудников полиции прошла в ночь на понедельник в департаменте Сен-Сен-Дени, 10 человек задержаны, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на местные власти.

Среди задержанных - восемь несовершеннолетних.

Издание отмечает, что акция протеста переросла в беспорядки и столкновения между демонстрантами и полицейскими. В частности, протестующие разбивали стекла автомобилей и поджигали их.

Как сообщалось, на прошлой неделе в пригороде Париже Оне-су-Буа в течение нескольких дней продолжались акции протеста, которые сопровождались беспорядками. Всего стражи порядка задержали почти 40 человек.

Причиной беспорядков стало дело о полицейском произволе, в ходе которого сотрудники полиции во время ареста в пригороде Парижа изнасиловали 22-летнего социального работника по имени Тео. В результате молодой человек получил серьезные травмы. Один полицейский был арестован по обвинениям в изнасиловании, еще троим выдвинуты обвинения в нападении.