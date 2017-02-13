Алиев доволен уровнем азербайджано-грузинских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в понедельник с министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев на встрече выразил удовлетворение уровнем развития азербайджано-грузинских отношений. Он также высказал необходимость проведения совместных действий для укрепления имеющихся связей. Президент Азербайджана подчеркнул необходимость развития двусторонних отношений с Грузией в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в энергетике и транспорте.
«На встрече состоялся обмен мнениями по дальнейшему расширению двусторонних связей в торговой, туристической и культурной областях. Также были обсуждены вопросы усиления деятельности азербайджано-грузинской межправкомиссии по экономическому развитию», - говорится в сообщении.
Стороны затронули реализацию проекта Южного газового коридора, строительства желдороги Баку-Тбилиси-Карс.
В свою очередь, пресс-служба МИД Грузии отмечает, что на встрече И.Алиев и М.Джанелидзе обсудили вопросы добрососедских стратегических отношений Грузии и Азербайджана.
«Кроме этого, собеседники обсудили вопросы углубления регионального сотрудничества, в том числе участие Азербайджана в осуществлении совместных транспортных и энергетических проектов», - говорится в сообщении.
Кроме этого, собеседники обсудили сотрудничество двух стран в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство».
На встрече была выражена готовность к сохранению между двумя странами диалога на высоком уровне и последующему углублению отношений.
Р.Бабаев
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