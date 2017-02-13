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Внешняя политика 13.02.2017 13:17

Алиев доволен уровнем азербайджано-грузинских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в понедельник с министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев на встрече выразил удовлетворение уровнем развития азербайджано-грузинских отношений. Он также высказал необходимость проведения совместных действий для укрепления имеющихся связей. Президент Азербайджана подчеркнул необходимость развития двусторонних отношений с Грузией в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в энергетике и транспорте.

«На встрече состоялся обмен мнениями по дальнейшему расширению двусторонних связей в торговой, туристической и культурной областях. Также были обсуждены вопросы усиления деятельности азербайджано-грузинской межправкомиссии по экономическому развитию», - говорится в сообщении.

Стороны затронули реализацию проекта Южного газового коридора, строительства желдороги Баку-Тбилиси-Карс.

В свою очередь, пресс-служба МИД Грузии отмечает, что на встрече И.Алиев и М.Джанелидзе обсудили вопросы добрососедских стратегических отношений Грузии и Азербайджана.

«Кроме этого, собеседники обсудили вопросы углубления регионального сотрудничества, в том числе участие Азербайджана в осуществлении совместных транспортных и энергетических проектов», - говорится в сообщении.

Кроме этого, собеседники обсудили сотрудничество двух стран в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство».

На встрече была выражена готовность к сохранению между двумя странами диалога на высоком уровне и последующему углублению отношений.

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, ГРУЗИЯ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az