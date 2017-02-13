Рейтинг популярности Трампа упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого показателя с момента его инаугурации, свидетельствуют опубликованные газетой "Хилл" результаты опроса исследовательской компании Gallup.

Так, только 40% американцев на данный момент одобряют работу Д.Трампа на посту главы государства.

Издание отмечает, что, согласно результатам аналогичного опроса Gallup, в начале президентского срока деятельность Д.Трампа положительно оценивали 45% респондентов.

"Хилл" пишет, что снижение рейтинга Д.Трампа во многом связано с его иммиграционным указом, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.