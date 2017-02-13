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Это интересно 13.02.2017 13:18

Рейтинг популярности Трампа упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого показателя с момента его инаугурации, свидетельствуют опубликованные газетой "Хилл" результаты опроса исследовательской компании Gallup.

Так, только 40% американцев на данный момент одобряют работу Д.Трампа на посту главы государства.

Издание отмечает, что, согласно результатам аналогичного опроса Gallup, в начале президентского срока деятельность Д.Трампа положительно оценивали 45% респондентов.

"Хилл" пишет, что снижение рейтинга Д.Трампа во многом связано с его иммиграционным указом, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az