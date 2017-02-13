Центробанк Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек 150 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 150 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 13 февраля провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 150 млн манатов, хотя в ходе аукциона предложение составило 197 млн манатов, средневзвешенная ставка – 14,74%", - отметили в банке.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Н.Аббасова