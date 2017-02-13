Отношения между Баку и Тбилиси носят стратегический характер – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает азербайджано-грузинские отношения партнерскими и стратегическими.

"Отношения Азербайджана и Грузии носят стратегический характер и партнерства", - сказал Э.Мамедъяров в понедельник на брифинге со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелидзе.

По его словам, азербайджано-грузинские экономические отношения динамично развиваются, особенно в сфере транспорта и энергетики. "Уверен, что вскоре будет запущена желдорога Баку-Тбилиси-Карс", - отметил он.

Ф.Исазаде