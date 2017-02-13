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Туризм 13.02.2017 13:37

Баку входит в тройку основных зарубежных путешествий российских туристов на февральские праздники

Баку занимает третье место по популярности зарубежных путешествий россиян на февральские праздники, сообщает сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

«Минск, Тбилиси, Баку, Будапешт, Таллинн, Барселона, Ереван, Рига, Вильнюс и Рим составляют первую десятку городов, популярных для поездок россиян на февральские праздничные выходные», - говорится в рейтинге по данным броней отелей для проживания с 23 на 26 февраля 2017 года.

В Баку за проживание заплатят в среднем 50 евро в сутки.

По данным сервиса RoomGuru.ru, дешевле всего проживание в отеле обойдется в Вильнюсе (в среднем 37 евро в сутки), а дороже всего - в Риме (более 100 евро).

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРИЗМ, РОССИЯНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az