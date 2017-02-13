Баку входит в тройку основных зарубежных путешествий российских туристов на февральские праздники

Баку занимает третье место по популярности зарубежных путешествий россиян на февральские праздники, сообщает сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

«Минск, Тбилиси, Баку, Будапешт, Таллинн, Барселона, Ереван, Рига, Вильнюс и Рим составляют первую десятку городов, популярных для поездок россиян на февральские праздничные выходные», - говорится в рейтинге по данным броней отелей для проживания с 23 на 26 февраля 2017 года.

В Баку за проживание заплатят в среднем 50 евро в сутки.

По данным сервиса RoomGuru.ru, дешевле всего проживание в отеле обойдется в Вильнюсе (в среднем 37 евро в сутки), а дороже всего - в Риме (более 100 евро).

Р.Бабаев