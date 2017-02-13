Азербайджан и Кыргызстан планируют провести бизнес-форум, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Вопросы подготовки к бизнес-форуму и очередному заседанию азербайджано-кыргызской межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству обсудили на встрече министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и посол Кыргызстана в Баку Айджигит Буранов.

"Стороны также обсудили текущее состояние экономических отношений и укрепление сотрудничества между двумя странами", - отмечается в сообщении.

В последний раз заседание азербайджано-кыргызской межправкомиссии состоялось 10 сентября 2014 года в Баку.

А.Ахундов