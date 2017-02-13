Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8378 RUR   0.0296 GBR   2.1617 TRY   0.4678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 15 Фев 16 Фев -1°

Бизнес и законодательство 13.02.2017 13:39

Азербайджан и Кыргызстан планируют провести бизнес-форум

Азербайджан и Кыргызстан планируют провести бизнес-форум, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Вопросы подготовки к бизнес-форуму и очередному заседанию азербайджано-кыргызской межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству обсудили на встрече министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и посол Кыргызстана в Баку Айджигит Буранов.

"Стороны также обсудили текущее состояние экономических отношений и укрепление сотрудничества между двумя странами", - отмечается в сообщении.

В последний раз заседание азербайджано-кыргызской межправкомиссии состоялось 10 сентября 2014 года в Баку.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КЫРГЫЗСТАН, МПК


Похожие новости


Гуманитарный конвой, отправленный Азербайджаном Кыргызстану, доставлен до места назначения - МЧС Азербайджан направил гуманитарную помощь на сумму 1 млн манатов в пострадавшие от землетрясения регионы Кыргызстана Азербайджанские парламентарии будут наблюдать за выборами в Киргизии Кыргызстан заинтересован в усилении военного сотрудничества с Азербайджаном - премьер

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az