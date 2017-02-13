Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8378 RUR   0.0296 GBR   2.1617 TRY   0.4678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 15 Фев 16 Фев -1°

Внешняя политика 13.02.2017 13:52

Встреча высокого уровня стран-членов ГУАМ состоится в I полугодии – глава МИД Азербайджана

Встреча высокого уровня в рамках Организации за демократию и экономическое сотрудничество ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) состоится в ближайшие 2-3 месяца, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«В ближайшие два-три месяца состоится встреча высокого уровня стран-участниц ГУАМ», - подчеркнул Э.Мамедъяров в понедельник на совместной с главой МИД Грузии Михеилом Джанелидзе пресс-конференции.

По его словам, данный вопрос обсуждался на двусторонней встрече с М.Джанелидзе.

«Мы обсудили вопросы укрепления этой организации, в частности, в экономической сфере. ГУАМ играет большую экономическую и туристическую роль», - сказал Э.Мамедъяров.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ГУАМ, ВСТРЕЧА, МИД


Похожие новости


Премьеры стран ГУАМ встретятся в феврале в Киеве Премьеры стран-членов ГУАМ встретятся в Киеве – глава МИД Азербайджана Страны ГУАМ будут расширять сотрудничество с Японией Глава МИД Азербайджана и генсек ГУАМ обсудили вопросы сотрудничества Страны ГУАМ намерены интенсифицировать сотрудничество

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az