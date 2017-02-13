Встреча высокого уровня стран-членов ГУАМ состоится в I полугодии – глава МИД Азербайджана

Встреча высокого уровня в рамках Организации за демократию и экономическое сотрудничество ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) состоится в ближайшие 2-3 месяца, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«В ближайшие два-три месяца состоится встреча высокого уровня стран-участниц ГУАМ», - подчеркнул Э.Мамедъяров в понедельник на совместной с главой МИД Грузии Михеилом Джанелидзе пресс-конференции.

По его словам, данный вопрос обсуждался на двусторонней встрече с М.Джанелидзе.

«Мы обсудили вопросы укрепления этой организации, в частности, в экономической сфере. ГУАМ играет большую экономическую и туристическую роль», - сказал Э.Мамедъяров.

Ф.Исазаде