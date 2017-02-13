Бельгийский суд впервые приговорил к длительному заключению боевика-джихадиста за террористическое убийство в Сирии

Суд города Антверпен приговорил в понедельник вернувшегося из Сирии 24-летнего боевика-джихадиста Хакима Элуасаки к 28 годам тюрьмы за совершенное в зоне боевых действий террористическое убийство.

Как сообщают СМИ Бельгии, это первый приговор такого рода, вынесенный бельгийским судом.