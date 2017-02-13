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Дальнее зарубежье 13.02.2017 16:33

Бельгийский суд впервые приговорил к длительному заключению боевика-джихадиста за террористическое убийство в Сирии

Суд города Антверпен приговорил в понедельник вернувшегося из Сирии 24-летнего боевика-джихадиста Хакима Элуасаки к 28 годам тюрьмы за совершенное в зоне боевых действий террористическое убийство.

Как сообщают СМИ Бельгии, это первый приговор такого рода, вынесенный бельгийским судом.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕРРОРИСТ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]