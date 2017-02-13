В парламенте Финляндии допускают расторжение сделок с россиянами о недвижимости, расположенной недалеко от военных объектов

В Финляндии могут расторгнуть некоторые заключенные с россиянами сделки с недвижимостью, расположенной вблизи от стратегически важных объектов.

"Некоторые сделки с недвижимостью, заключенные иностранцами, возможно, необходимо будет разорвать. Причиной этому может послужить то, что купленная недвижимость расположена вблизи стратегических объектов", - сообщила в понедельник порталу телерадиовещания Yle депутат парламента Суна Кюмяляйнен (Suna Kumalainen).

По ее словам, министерство обороны на данный момент проверяет сделки с недвижимостью, заключенные вблизи стратегических объектов гражданами из-за пределов ЕС. Ранее в СМИ отмечалось, что речь идет в основном о гражданах России.

Оборонное ведомство обороны обещало рассмотреть проблемные сделки в марте, после чего начнется подготовка поправок к законодательству, сказала С.Кюмяляйнен. Сама она намеревается выдвинуть инициативу, согласно которой сделки с недвижимостью для граждан из-за пределов ЕС требовали бы индивидуального разрешения.

С.Кюмюляйнен отметила также, что в ближайшее время необходимо законодательство расширить понятие стратегических объектов.

"В Финляндии тяжело однозначно определить стратегические точки. У нас есть вышки сотовой связи, расположенные на тесно заселенной местности, недвижимость, расположенная в приграничной зоне, не говоря уже о дачных коттеджах, расположенных в зоне, смежной с аэропортами", - рассказала С.Кюмяляйнен.

В Министерстве обороны, в свою очередь, заявляют, что не рассматривают отдельно взятые объекты, а изучают общий вопрос внесения поправок в законодательство, которое касается сделок с недвижимостью.

В минувшем году в Финляндии вспыхнул скандал, в ходе которого некоторые политики и СМИ заявляли, что часть россиян закупает недвижимость вблизи стратегических объектов для использования ее в зловредных целях в кризисных ситуациях.