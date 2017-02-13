В Баку прошел открытый урок танцевальной студии Центра детского творчества РИКЦ. Фоторепортаж

10 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялся открытый урок танцевальной студии Центра детского творчества РИКЦ. Руководителем студии является выпускница Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, лауреат и призер международных и республиканских танцевальных конкурсов и фестивалей, основатель известного детского коллектива «Айселин» Айсель Гусейнова.

Учащиеся студии и коллектив «Айселин» выступили перед своими родителями, друзьями и гостями РИКЦ и продемонстрировали свои достижения в танцевальном искусстве.

Фотографии:

1 - 14. Открытый урок танцевальной студии Центра детского творчества РИКЦ

15. Руководитель танцевальной студии Центра детского творчества РИКЦ А.Гусейнова