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13.02.2017 16:13

В Баку прошел открытый урок танцевальной студии Центра детского творчества РИКЦ. Фоторепортаж

10 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялся открытый урок танцевальной студии Центра детского творчества РИКЦ. Руководителем студии является выпускница Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, лауреат и призер международных и республиканских танцевальных конкурсов и фестивалей, основатель известного детского коллектива «Айселин» Айсель Гусейнова.

Учащиеся студии и коллектив «Айселин» выступили перед своими родителями, друзьями и гостями РИКЦ и продемонстрировали свои достижения в танцевальном искусстве.

Фотографии:

1 - 14. Открытый урок танцевальной студии Центра детского творчества РИКЦ

15. Руководитель танцевальной студии Центра детского творчества РИКЦ А.Гусейнова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]