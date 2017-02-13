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Наука и образование 13.02.2017 16:16

Венгерское правительство обеспечит 200 азербайджанских студентов стипендиями

Правительство Венгрии в рамках специальной программы будет выплачивать стипендии азербайджанским студентам, обучающимся в венгерских вузах.

«Венгерское правительство запускает программу «Stipendium Hungaricum Scholarship» для академического года 2017/2018, в рамках которой 200 студентов из Азербайджана смогут обучаться в Венгрии», - говорится в сообщении пресс-служба посольства Венгрии в Баку.

Стипендия обеспечит следующие расходы: освобождение от оплаты за обучение, месячная стипендия в соответствии с венгерским законодательством, место проживания, а также месячный взнос на сумму 40.000 HUF для покрытия расходов за проживание на весь период стипендии, а также услуги в области здравоохранения в соответствии с венгерским законодательством и дополнительную медицинскую страховку.

Заявители могут отправить анкету только онлайн до 5 марта 2017 года на вебсайт: http://www.tka.hu/international-programmes/2966/stipendium-hungaricum/.

«В программе могут принимать участие только те студенты или заявители, чьи заявления поддерживаются Министерством образования Азербайджана. Таким образом, заявители одновременно должны отправить анкеты онлайн на сайт министерства», - говорится в сообщении.

Заявители могут ознакомиться с подробной информацией о процессе, сроках и необходимых документах на вебсайте: http://www.tka.hu/international-programmes/2966/stipendium-hungaricum/ и http://edu.gov.az/upload/file/ELAN/2017/Yanvar/macaristan_elan.pdf.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕНГРИЯ, СТИПЕНДИЯ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]