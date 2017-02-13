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СНГ 13.02.2017 17:18

По итогам встречи в Астане может быть создана структура для обсуждения и разработки конституции Сирии - источник

Договоренность о создании механизма для разработки Конституции Сирии может быть достигнута по итогам переговоров в Астане 15-16 февраля, а будет ли финальный документ представлен по итогам встречи - пока неизвестно, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Трудно сказать, будет ли после встречи итоговый документ, но, возможно, будет сформирована структура для обсуждения Конституции Сирии", - сказал собеседник агентства.

Ранее о важности создания механизма для обобщения предложений по новой Конституции заявил посол России в Сирии Александр Кинщак в интервью "Интерфаксу": "На нынешнем этапе важнее создать рабочий механизм, задачей которого стало бы обобщение всех имеющихся предложений и подготовка на их основе проекта нового основного закона Сирии".

А.Кинщак подчеркнул, что Москва не навязывает сторонам конфликта подготовленный российскими экспертами проект конституции, "а лишь пытается содействовать запуску предметного межсирийского диалога на эту тему".

"Стимулируем на участие в данном процессе все сирийские стороны", - отметил дипломат.

По его словам, сирийские стороны охотнее стали делиться с Москвой своими идеями по конституции именно после Астаны-1, на которой и был передан ее проект.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВСТРЕЧА, СИРИЯ, КОНСТИТУЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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