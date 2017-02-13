Страны ОПЕК в январе добывали 32,139 млн б/с, Ливия увеличила добычу до 675 тыс. б/с, Нигерия добыла 1,6 млн б/с

Страны ОПЕК, согласно данным вторичных источников, в январе добыли 32,139 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре картеля.

Это на 890 тыс. б/с меньше, чем в декабре, отмечается в документе.

Ливия в январе добывала 675 тыс. баррелей нефти в сутки, Нигерия - 1,576 млн б/с.

Исходя из непосредственно полученных данных от стран, Саудовская Аравия в январе добыла 9,748 млн б/с, что на 718 тыс. б/с меньше, чем месяцем ранее. Согласно данным вторичных источников, добыча в стране составляла 9,946 млн б/с. Согласно договоренностям между странами ОПЕК, Саудовская Аравия должна была снизить добычу в январе до 10,058 млн