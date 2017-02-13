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ТЭК 13.02.2017 16:30

Страны ОПЕК в январе добывали 32,139 млн б/с, Ливия увеличила добычу до 675 тыс. б/с, Нигерия добыла 1,6 млн б/с

Страны ОПЕК, согласно данным вторичных источников, в январе добыли 32,139 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре картеля.

Это на 890 тыс. б/с меньше, чем в декабре, отмечается в документе.

Ливия в январе добывала 675 тыс. баррелей нефти в сутки, Нигерия - 1,576 млн б/с.

Исходя из непосредственно полученных данных от стран, Саудовская Аравия в январе добыла 9,748 млн б/с, что на 718 тыс. б/с меньше, чем месяцем ранее. Согласно данным вторичных источников, добыча в стране составляла 9,946 млн б/с. Согласно договоренностям между странами ОПЕК, Саудовская Аравия должна была снизить добычу в январе до 10,058 млн

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, ОПЕК, ДОБЫЧА, ЯНВАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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