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Дальнее зарубежье 13.02.2017 17:32

В Индонезии прошла акция протеста против празднования Дня всех влюбленных

Учащиеся мусульманской школы провели акцию протеста в городе Сурабая против празднования 14 февраля Дня всех влюбленных, сообщают в понедельник западные СМИ.

Школьники в возрасте от 13 до 15 лет, большую часть из которых составляли девочки в хиджабах, прошлись по улицам города, скандируя лозунг - "Скажем "нет" Дню всех влюбленных!".

По словам протестующих, они считают 14 февраля "западным праздником, который побуждает молодых людей к половым контактам", и призывают запретить отмечать этот праздник в стране.

Индонезия является самой многонаселенной мусульманской страной в мире. Приверженцы ислама составляют почти 90% от более чем 250-миллионного населения страны.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ПРАЗДНИК, ПРОТЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]