В Индонезии прошла акция протеста против празднования Дня всех влюбленных

Учащиеся мусульманской школы провели акцию протеста в городе Сурабая против празднования 14 февраля Дня всех влюбленных, сообщают в понедельник западные СМИ.

Школьники в возрасте от 13 до 15 лет, большую часть из которых составляли девочки в хиджабах, прошлись по улицам города, скандируя лозунг - "Скажем "нет" Дню всех влюбленных!".

По словам протестующих, они считают 14 февраля "западным праздником, который побуждает молодых людей к половым контактам", и призывают запретить отмечать этот праздник в стране.

Индонезия является самой многонаселенной мусульманской страной в мире. Приверженцы ислама составляют почти 90% от более чем 250-миллионного населения страны.